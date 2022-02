Die 24. Olympischen Winterspiele werden an diesem Freitag (13 Uhr/MEZ) in Peking offiziell eröffnet. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie werden rund 2900 Sportler aus 91 Nationen teilnehmen. Die deutsche Fahne werden bei der Zeremonie Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bobpilot Francesco Friedrich tragen. Bis zum 20. Februar werden bei der Rekordzahl von 109 Entscheidungen Medaillen vergeben.

Peking war 2008 bereits Gastgeber der Sommerspiele und ist die erste Stadt, die zudem auch Winterspiele ausrichtet. Im Vorfeld gab es aus westlichen Ländern massive Kritik an Menschenrechtsverletzungen in China. Aus dem 149-köpfigen deutschen Team greifen als erste die Eiskunstläufer am Freitag beim Teamwettbewerb ein, obwohl Paarläufer Nolan Seegert coronabedingt nicht starten kann.