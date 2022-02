Olympia 2022: Die Schlussfeier der Winterspiele live im TV und Online-Stream

Nach 16 Wettkampftagen mit Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze erlischt das olympische Feuer. Mit der Schlussfeier gehen an diesem Sonntag (13 Uhr) die Olympischen Winterspiele in China zu Ende. Die Olympia-Fahne wird an Vertreter des nächsten Winterspiele-Gastgebers überreicht. Ausrichter 2026 sind Mailand und Cortina d'Ampezzo. Während Bob-Anschieber Thorsten Margis das noch in Peking verbliebene deutsche Team als Fahnenträger anführt, landet wenig später bereits ein Teil der Sportlerinnen und Sportler ebenso wie DOSB-Präsident Thomas Weikert in Frankfurt. Andere Athletinnen und Athleten sind bereits längst wieder daheim.

