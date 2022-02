Olympia 2024 in Paris: Für Judo-Ass Scoccimarro gibt's schon einen Vorgeschmack

In Frankreich gehört die Sportlerin des MTV Vorsfelde am Sonntag zum Favoritenkreis, geht als Nummer 2 der Setzliste in der Klasse bis 70 Kilogramm ins erste wichtige Turnier des Jahres, dessen Höhepunkt die Weltmeisterschaft im Oktober in Tashkent (Usbekistan) sein wird.

Der Start ins neue Sportjahr - er beginnt für Giovanna Scoccimarro mit einer Reise, die sie in rund 900 Tagen wiederholen möchte. Das Judo-Ass aus Lessien fliegt am heutigen Freitag nach Paris zum Grand Slam, dem Ort der nächsten Olympischen Sommerspiele.

Hinter Scoccimarro liegt ein außergewöhnliches Jahr. Corona sorgte auch in ihrem Sport für Absagen, Verschiebungen, Quarantäne-Tage, eingeschränktes Training. Und doch ist dieses 2021 das bisher erfolgreichste Jahr in ihrer Karriere. Es begann mit Bronze beim Masters in Doha und endete mit ihrem ersten Grand-Slam-Sieg in Abu Dhabi. Scoccimarro: "Dass es dann so ein guter Abschluss wird, hat final auch keiner mehr erwartet." Denn der Höhepunkt waren ja die Olympischen Spiele. Mit dem Mixed-Team gewann die Lessienerin zum Abschluss Bronze. Der vorherige fünfte Platz im Einzel - für die MTVerin "Erfolg und Enttäuschung" in einem. Das war damals so. Das ist heute noch so.

Bundestrainer baut auf Scoccimarro

Doch bei ihrer aktuellen Entwicklung wird Tokio nicht ihre einzige Chance auf eine Olympia-Einzelmedaille bleiben. Bundestrainer Claudiu Pusa entwickelt ein Perspektivteam für Paris 2024, das aus erfahrenen Kämpfern wie zum Beispiel Luise Malzahn, Katharina Menz und eben auch Scoccimarro - trotz ihrer erst 24 Jahre - besteht. „Ich möchte aber auch die jüngere Generation fordern und fördern und damit eine gesunde Mischung haben.“ Nach diesem Prinzip hat er die Mannschaft für den Grand Slam in Paris aufgebaut.

Dort ist nur die Kroatin Barbara Matic vor Scoccimarro gesetzt. Die Lessienerin geht als Weltranglisten-Vierte - ihre bisher beste Platzierung - an den Start. Doch wo sie in Ranglisten steht, auf wen sie bei der Auslosung in Paris treffen wird, all das blendet Wolfsburgs Sportlerin des Jahres weiterhin aus, konzentriert sich auf ihre Kämpfe.

Golden-Score-Dauergästin

Im Training, das sie nach der Erholung von einer weiteren Corona-Impfung im Oktober, wieder hochgefahren hat, "haben wir nur noch an Technik und Ausdauer gearbeitet". Kein Wunder: "Ich bin ja gern im Golden Score gesehen", sagt die 24-Jährige mit einem Augenzwinkern. Wie wahr: Fünfmal in Folge ging es für sie zuletzt bei Olympia und beim Grand Slam in die Verlängerung. In Abu Dhabi war es auch der nicht optimalen Vorbereitung geschuldet. Sollte in Paris der Golden Score warten, ist das für Scoccimarro diesmal anders.

Das Eddy-The-Eagle-Prinzip ist nichts für sie

Der Grand Slam in Frankreich ist noch nicht relevant für die Qualifikation für Olympia 2024. Trotzdem wird die Kauffrau für Büromanagement bei Volkswagen auf der Judomatte Vollgas geben. Sie kann gar nicht anders: "Weil ich ein Ergebnis erzielen möchte und nicht nur dieses Eddy-The-Eagle-Prinzip." Dabei sein ist für sie eben nicht alles.

Zumal es ja Punkte für die Weltrangliste gibt. Und dort gut platziert zu sein, wenn Ende Juni beim Grand Slam in Ulaanbaatar (Mongolei) der nächste Olympia-Quali-Zyklus startet, kann im Hinblick auf Setzplätze bei Auslosungen nicht schaden. Schließlich will sie nach Paris. Nicht nur an diesem Wochenende, sondern auch im Sommer 2024.

Zahlen zum Grand Slam

Für den Grand Slam in Paris sind 143 Frauen und 172 Männer aus 55 Nationen gemeldet. Die Wettkämpfe finden alljährlich in der Accor Arena of Bercy statt, in der in Normalzeiten 17.000 Zuschauer die Wettkämpfe verfolgen können. Dieser Austragungsort ist dann bei Olympia für Basketball, Kunst- und Trampolinturnen vorgesehen. Die Judo-Wettkämpfe sollen in der Arena Champs-de-Mars (8356 Sitzplätze) ausgetragen werden.