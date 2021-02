Abfuhr für Rhein-Ruhr-Region: IOC um Boss Thomas Bach macht Brisbane zum Favoriten für Olympia 2032

Im Rennen um Olympia 2032 hat die Rhein-Ruhr-Region eine Abfuhr vom IOC kassiert. Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees erklärte am Mittwoch das australische Brisbane zum bevorzugten Kandidaten für die Ausrichtung der Sommerspiele in elf Jahren. Die IOC-Spitze folgte Präsident Thomas Bach zufolge „einstimmig“ dem Vorschlag einer neuen Evaluierungskommission und machte die Region Queensland frühzeitig zum Favoriten . Durch die Entscheidung werden nun vorerst ausschließlich Verhandlungen mit den Australiern geführt. Verlaufen diese gut, wird Brisbane der IOC-Vollversammlung als Ausrichter für die Spiele 2032 vorgeschlagen.

Erst am Dienstag hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) davon gesprochen, dass für die Rhein-Ruhr-Initiative nun eine „entscheidende Phase“ anbreche. „Es gibt seit langer Zeit wieder die Chance auf eine deutsche Bewerbung“, sagte er. Am Freitag will er mit den Oberbürgermeistern der beteiligten Städte über die geplante Bürgerbefragung sprechen. Diese könnte mit der Bundestagswahl am 26. September gekoppelt werden, wie Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, sagte.

Die in der Vergangenheit geplanten Olympia-Bewerbungen in München und Hamburg waren durch Bürgerbefragungen gestoppt worden. Hörmann sprach von einem knappen Zeitfenster bis Frühherbst, um ein Votum der Bürger herbeizuführen. Die Corona-Krise könne die Abstimmung beeinflussen, meinte Hörmann. Die mehrheitliche Zustimmung der Bürger und eine gesicherte Finanzierung sei jedoch zwingend Grundlage für eine Bewerbung, betonte der DOSB-Chef. Der DOSB hat nach Angaben des IOC bislang auf konkrete Gespräche über die Ausrichtung der Sommerspiele 2032 in der Rhein-Ruhr-Region verzichtet. Im Februar habe der DOSB es abgelehnt, in Verhandlungen mit der zuständigen Evaluierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees einzutreten, sagte die Kommissionsvorsitzende Kristin Kloster Aasen am Mittwoch.