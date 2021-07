Bei ARD, ZDF und Eurosport: Wie die Olympischen Spiele im TV und Online-Stream übertragen werden

So viele bewegte Bilder von Olympischen Spielen gab es für die deutschen Sportfans noch nie. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF sowie die Kanäle des US-Konzerns Discovery rund um Eurosport liefern sich bei den Spielen in Tokio einen Wettstreit im Fernsehen und im Internet. Wer die komplette Auswahl bei allen olympischen Events haben will, muss allerdings dafür zahlen.

Von Freitag, dem 23. Juli, bis zum Sonntag, den 8. August, laufen die Spiele in der japanischen Metropole. In insgesamt 339 Wettbewerben werden in dieser Zeit Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen vergeben. 33 Sportarten stehen auf dem Programm, davon neben den Klassikern wie den Leichtathletik-Disziplinen, Schwimmen oder Fußball auch fünf neue : Baseball/Softball, Karate, Sportklettern, Skateboard und Surfen. Der SPORT BUZZER zeigt, wie ihr die Spiele im TV verfolgen könnt.

Wie kann ich die Wettbewerbe bei Olympia im Fernsehen anschauen?

Das Erste beginnt bereits am 22. Juli mit dem ersten Übertragungstag vom olympischen Fußballturnier der Männer, an dem die deutsche Mannschaft in der Gruppe D ihr Auftaktspiel gegen Olympiasieger Brasilien bestreitet. Das ZDF ist am Freitag mit der Eröffnungsfeier und am Samstag mit dem ersten Wettkampftag dran. Danach wechseln sich die beiden Sender täglich ab und bieten zusammen 275 Stunden in ihren Hauptprogrammen. Wegen der Zeitverschiebung von sieben Stunden geht es kurz vor oder nach Mitternacht in Deutschland los. Ende der Übertragungen ist in der Regel um 17 Uhr.

Beim Spartensender Eurosport können Sportfans Tag und Nacht Olympia sehen. ARD und ZDF verzichten indes nach 17 Uhr auf eigene Olympia-Sendungen und informieren in ihren Nachrichtensendungen "Tagesthemen" und "heute journal" in Olympia-Blöcken über das Tagesgeschehen in Tokio. Eurosport bietet neben Zusammenfassungen unter anderem zwei Magazine um 17 Uhr und um 21.15 Uhr mit den Titeln "Big in Japan - Die Olympia-Show" und "Big in Japan - Olympia Late Night" an.