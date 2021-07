Olympia-Aufgebot offiziell: Kuntz baut auf Amiri und Kruse – und setzt freiwillig auf Mini-Kader

Drei erfahrene Spieler und sieben aktuelle U21-Europameister: Am Montag hat der DFB den deutschen Kader für das Fußball-Turnier der Olympischen Spiele in Tokio bekannt gegeben. Wie erwartet nominiert der zuständige U21-Bundestrainer Stefan Kuntz die Ex-Nationalspieler Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) und Max Kruse (1. FC Union Berlin). Als dritter Spieler, der im U23-Kader vor dem 1. Januar 1997 geboren wurde, wird Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen eingeplant, der genau wie Arnold vor vier Jahren unter Kuntz Europameister wurde.

Mit Niklas Dorsch (KAA Gent), Ismail Jakobs (1. FC Köln), Arne Maier (Hertha BSC), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (TSG Hoffenheim), Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth) und Josha Vagnoman (Hamburger SV) gehören zudem sieben Akteure zum Tokio-Kader, die vor einem Monat in Ljubljana den EM-Titelgewinn wiederholen konnten. Das Team wird von den Spielern komplettiert, die bei der U21-EM vor zwei Jahren die Olympia-Qualifikation fixiert hatten. Das DFB-Team reist bereits am 13. Juli nach Tokio, in Wakayama City wird das deutsche Olympia-Team ein Trainingslager beziehen und am 17. Juli ein Testspiel gegen Honduras bestreiten.