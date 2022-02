Nach Olympia-Aus: Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm reagiert gereizt auf Zukunftsfragen

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat sich nach dem frühen Olympia-Aus seines Teams noch nicht zu seiner Zukunft äußern wollen. "Soll ich das jetzt zehn Minuten nach dem Spiel beantworten“, fragte der 43 Jahre alte Finne nach dem 0:4 am Dienstag gegen die Slowakei in Peking auf eine entsprechende Frage: "Ich weiß es nicht." Der Olympia-Zweite von 2018 hatte auch bei den Winterspielen in Peking wieder um Medaillen spielen wollen, verpasste aber durch die Niederlage am Dienstag das Minimalziel Viertelfinale.

Anzeige