Olympia-Aus für Athletin aus Belarus - Opposition vermutet Kidnapping wegen Kritik

Kristina Timanowskaja, eine Leichtathletin aus Belarus, wird nicht mehr an den Olympischen Spielen teilnehmen. Die Sportlerin, die am Montag im Vorlauf über 200 Meter hätte antreten sollen, ist ausgereist. Unabhängigen belarussischen Medien zufolge soll dies an kritischen Äußerungen über belarussische Sportfunktionäre liegen.