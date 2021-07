Olympia-Fahrer Benjamin Henrichs über Antreiber Max Kruse: "Brennt auf dieses Turnier"

RB Leipzigs Benjamin Henrichs hat eine Woche vor dem Start der deutschen Olympia-Fußballer gegen Brasilien (22. Juli, 13.30 Uhr) seinen 33-jährigen Teamkollegen Max Kruse gelobt. "Man merkt, dass er Bock hat und auf dieses Turnier brennt", sagte Henrichs in einer Online-Pressekonferenz aus Japan am Freitag. "Das gibt er auch an uns jüngere Spieler weiter. Wenn du merkst, dass so ein älterer, erfahrener Spieler dabei ist, willst du natürlich mitziehen."

Anzeige