"Gold gibt ihr Auftrieb": Biathlon-Experte Greis traut Herrmann weitere Medaillen zu - Lob für Doll und Co.

Seit dem Gold-Triumph von Denise Herrmann im Einzel sind einige Tage vergangen. Nach dem Erfolg der 33 Jahre alten Sächsin ist das deutsche Biathlon-Team für die anstehenden Medaillenentscheidungen wieder in den Kreis der engen Favoriten gerückt. Das betont auch SPORTBUZZER-Experte Michael Greis im Video-Interview. "Es hat sich schon in der Mixed-Staffel angedeutet", sagt der dreimalige Goldmedaillen-Gewinner von Turin 2006. Beim ersten Biathlon-Wettbewerb in Peking war Deutschland als Fünfter noch am Edelmetall vorbeigeschrammt.

Anzeige