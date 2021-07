Olympia bizarr: Wie einzig Jingles und Bässe bei den Wettkämpfen für ein wenig Stimmung sorgen

Links drehen sich Hafenkräne, rechts hängt die berühmte Rainbow-Bridge, dahinter schiebt sich die City-Skyline in den Himmel. Der Blick in die Tokio Bay ist wunderschön, erst recht am Abend. Es ist der Blick, den die olympische Beachvolleyball-Familie aktuell jeden Tag genießen kann. Im Shiokaze-Park, umgeben von 13 000 Bäumen und unzähligen Pflanzen, hauen sich die Stars der Szene die Schmetterbälle um die Ohren. Nur ein paar Meter von der Kaikante entfernt schiebt sich die temporäre Beachvolleyball-Arena als Stahlrohrskelett in die Höhe. „Es erinnert etwas an Rio“, sagt Niclas Hildebrand, der deutsche Beachdirektor, und meint damit den Tempel an der Copacabana. Am berühmtesten Strand der Welt hatten Laura Ludwig und Kira Walkenhorst vor fünf Jahren 12 000 fanatische Brasilien-Fans zum Weinen gebracht, als sie Gold für Deutschland aus dem Sand baggerten. Anzeige

In Tokio ist es wieder eine Arena für 12 000 Zuschauer. Nur wirkt diese in ihrer Geschlossenheit und mit ihren blauen Sitzen und den zwei Videowänden irgendwie feiner, edler. Ins Bild passt, dass Athletinnen und Athleten mit futuristischen ­E-Mobilen vorfahren. „Alles ist top organisiert“, sagt Hildebrand. Außerdem hört es sich an wie Beachvolleyball. „Here comes the boom“, tönt es nach einem Ballwechsel aus den Boxen. Nur als der DJ ein „Clap your hands“, klatscht in die Hände, hinterherschiebt, wird es schräg. Denn der Tempel ist coronabedingt nahezu leer. Als Julius Thole und Clemens Wickler, die Vizeweltmeister, ihre olympische Premiere spielen, sind es handgezählt 98 Zusehende in der Arena.

„Sich das Stadion voll vorzustellen ist unglaublich“, sagt Thole, „wir haben das zur WM in Hamburg geliebt, vor 12 000 zu spielen. Grandiose Stimmung, grandiose Atmosphäre. Olympia hätte das getoppt. Aber wir haben das jetzt anderthalb Jahre geübt, können damit umgehen.“ Vor 12 000 leeren Sitzen zu spielen, das ist auch für Laura Ludwig neu. „Beim Aufschlag, wenn es still ist, hörst du die Grillen zirpen. Aber wenn die Musik eingespielt ist, gibt es einem das Gefühl, dass es hier keinen Trainingsspielcharakter hat“, meinte die Olympiasiegerin. Hildebrand findet, „dass das schon ein Jammer ist, dass diese schöne Arena nie Zuschauer sehen wird“.

Stimmung "insgesamt aber schon komisch" DJ, eingespielte Jingles und Fanbotschaften via Videowand lassen zumindest den Hauch von Stimmung aufkommen, der Teil der Faszination dieser Sportart ist. „Insgesamt ist es aber schon komisch“, sagt Ludwig, die mit Margareta Kozuch den Auftakt in den Sand gesetzt hatte – 1:2 gegen die Schweizerinnen Hüberli/Betschart. Auch im zweiten Duell Deutschland gegen die Schweiz unterlagen Karla Borger und Julia Sude den Europameisterinnen Heidrich/Vergé-Dépré mit 1:2. Thole/Wickler vervollständigten den 1:2-Kanon, zeigten aber gegen die italienischen Olympiazweiten Lupo/Nicolai beim 21:19, 19:21, 13:15 ein packendes Spiel.

Ortswechsel in den Aomi Urban Sports Park. Nur gut 30 Minuten Fußmarsch weg, feiert 3x3-Basketball sein Olympiadebüt – ohne deutsche Beteiligung. Das Spiel ist schnell, kurzweilig, auf einen Korb. Nach zwölf Sekunden ist ein Angriff vorbei. Der Star der jungen Szene ist Dusan Domovic Bulut. Der 35-jährige Serbe ist der beste Spieler der Welt, wirbelte auch zum Tokio-Start – und das in toller Umgebung. Kleines Spielfeld, die ersten Zuschauerreihen sind gefühlt nur fünf, sechs Armlängen vom Spielfeld weg. Und dazwischen wuseln gut 100 Leute. Trainer, Volunteers, Teammitglieder, Funktionäre. Aus den Boxen hämmern die Bässe, unangenehm laute Bässe. Klar: Die Sportart ist jung, hipp. Nur auch ihr fehlen bei Tokios Geisterspielen die Anhänger. Die 7100 Plätze auf den mobilen Tribünen sind verwaist.

Olympia-Premiere für 3x3-Basketball Es ist indes gut vorstellbar, was das hier für ein Spektakel geworden wäre. Es hätte in der Hitze von Tokio der sportliche Gänsehautort werden können. Denn die junge Sportart – 2010 gab es den ersten offiziellen Wettbewerb – kommt außerhalb von Olympia zu den Menschen. Der Court steht oft mitten in der Stadt. In Tokio hätte die 3x3-Variante alles für den Hotspot der Spiele mitgebracht. Zumal Sportklettern und der Fanpark nebenan sind. Nur Fans sind da nicht zu sehen. Bulut fällt dazu nur ein Wort ein: „Shit!“