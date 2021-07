Wenn jemand weiß, aus scheinbar bunt zusammengewürfelten Männern eine Einheit zu formen, dann Stefan Kuntz. Der 58-Jährige gilt als Vaterfigur des DFB-Nachwuchses, als Menschenfänger, der zu jedem seiner Schützlinge einen Draht findet. Nach zwei EM-Titeln mit der deutschen U21-Nationalmannschaft will der Coach mit der DFB-Auswahl nun den nächsten Titel holen - olympisches Gold in Tokio . Die Umstände für den ersehnten Titel scheinen aber alles andere als ideal. Nach zahlreichen Absagen konnte Kuntz nur mit 15 Feldspielern und drei Torhütern nach Japan reisen - erlaubt ist ein Kader von 22 Spielern.

Das Duell zwischen Brasilien und Deutschland ist die Neuauflage des Olympia-Endspiels von 2016 . Damals gewann Brasilien im Elfmeterschießen, nachdem Tore von Neymar und Max Meyer in der regulären Spielzeit für ein 1:1 gesorgt hatten. In diesem Jahr tritt Brasilien ohne einen großen Topstar an. Der 38-jährige Dani Alves , ehemaliger Verteidiger von Juventus Turin, dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain und heute beim FC Sao Paulo unter Vertrag, wird sein Team aufs Feld führen. Aus der Bundesliga sind Reinier (BVB), Paulinho (Bayer Leverkusen) und Matheus Cunha (Hertha BSC) bei Brasilien dabei.

Wie sehe ich das Spiel Brasilien gegen Deutschland live im TV?

Kann ich das Gruppenspiel zwischen Brasilien und Deutschland im Livestream verfolgen?

Ja! Das Erste bietet einen kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek an, der über verschiedene Geräte per App oder im Browser abrufbar ist. Bei Eurosport gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Spiel im Livestream zu schauen. So bietet der Sender sein Programm nicht nur im eigenen Eurosport Player (6,99 Euro/Monat) an, sondern ist unter anderem auch bei den Streaming-Plattformen Joyn und DAZN vertreten.