Die Zeiten, in denen Usain Bolt den Olympischen Sprint dominierte, sind vorbei. Der Jamaikaner beendete nach drei Goldmedaillen im 100-Meter-Sprint seine Karriere. Nun wird zum ersten Mal seit 13 Jahren ein neuer Gold-Star in der Königsdisziplin der Leichtathletik gesucht. Am Sonntag um 14.50 Uhr steigt das Finale in Tokio, wo es definitiv einen neuen Olympiasieger geben wird. Zu den Favoriten gehören unter anderem Trayvon Bromell, Ronnie Baker (beide USA) und Akani Simbine (Südafrika).

