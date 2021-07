Bronze im Mixed: Judoka schreiben Olympia-Geschichte - "Wird keiner jemals vergessen"

Igor Wandtke und Sebastian Seidl stehen Arm in Arm in den tristen Katakomben des Budokan Nippon. Seit Jahren teilen sich der Lübecker und der Abensberger bei Wettkämpfen das Zimmer. Ihren Traum, den von einer Olympiamedaille, leben sie gemeinsam schon seit einer Ewigkeit. In Rio vor fünf Jahren erfüllte er sich nicht. Auch nicht in Tokio im Einzel. "Und jetzt schreiben wir hier als Team Geschichte, holen die erste olympische Mixed-Medaille, die es zu vergeben gab", sprudelt es aus Seidl heraus. Wandtke, kaum noch bei Stimme, hält kurz inne, denn im Vorraum ist deutscher Jubel zu hören: "Den Tag wird keiner in seinem Leben jemals vergessen. Wir wussten, dass wir im kleinen Finale gegen die Niederländer einzeln nicht besser sind, aber im Team schon." 4:2 – Bronze!

Mit dem Motto "Einer für alle, alle für einen" zu Bronze

Für Anna-Maria Wagner ist gerade der Mixed etwas "sehr Besonderes". Vier Frauen und fünf Männer, darunter auch der Kieler Dominic Ressel, waren am Erfolg beteiligt. "Einer für alle, alle für einen", den Teamspruch spürte Wagner: "Es geht einer auf die Matte, aber eigentlich stehen alle mit drauf." Und es wurde geschrien, geflucht, gejubelt und gebuht. Die Premiere im olympischen Mixed war schon in den ersten Kämpfen die stimmungsvollste aller Judo-Entscheidungen. Ein Lärmpegel wie auf einem Basar. Bis dato war Judo fest in Nippon-Hand. Neun Goldmedaillen holten die Jünger von Kano Jigoro, der 1882 den Sport ins Leben gerufen hat, in den Einzeln. So viel hat noch keine Nation bei Olympia abgeräumt. Doch die Ernüchterung kam: Im Mixed-Finale unterlag Japan gegen Frankreich. Die Deutschen bekamen es gar nicht richtig mit, feierten in den Katakomben.