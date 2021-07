Nun müssen die deutschen Tugenden her. Mit Leidenschaft und Wille wollen die deutschen Olympia -Fußballer im Gruppen-Endspiel gegen die Elfenbeinküste am Mittwoch (10.00 Uhr, live im SPORT BUZZER-Liveticker) das drohende Aus abwenden und den holprigen Start mit Verletzungen, Roten Karten und glanzlosen Auftritten vergessen machen. "Was mich stolz macht, ist, dass die Mannschaft schnell zusammengewachsen ist", hob DFB-Coach Stefan Kuntz eine der wenigen positiven Aspekte der bisherigen Olympia-Mission hervor. Ob das reicht, um den Traum von Olympia-Gold aufrecht zu erhalten? Die Ausgangslage nach dem 2:4 gegen Brasilien und dem glücklichen 3:2 gegen Saudi-Arabien ist klar. Ein Sieg muss her, sonst geht der Flieger früher zurück gen Heimat als geplant.

Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste live im TV?

ZDF und Eurosport übertragen das dritte Olympia-Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste am Mittwoch live. Anstoß der Partie ist um 10.00 Uhr (MESZ). Das ZDF berichtet im Rahmen des "Sportstudio" ab 1.30 Uhr in der Nacht von den Olympischen Spielen und schaltet dann kurz vor dem Anpfiff um 9.50 Uhr zum Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Eurosport sendet rund um die Uhr von den Spielen aus Tokio und überträgt mit dem Anpfiff ab 10.00 Uhr aus dem Miyagi Stadium.

Kann ich das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Elfenbeinküste im Livestream verfolgen?

Ja! Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream für die Partie zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste an, der über verschiedene Geräte per App oder im Browser abrufbar ist. Bei Eurosport gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Spiel im Livestream zu schauen. So bietet der Sender sein Programm nicht nur im eigenen Eurosport Player (6,99 Euro/Monat) an, sondern ist unter anderem auch bei den Streaming-Plattformen Joyn und DAZN vertreten.