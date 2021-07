Die Mission Gold geht los: Zum Auftakt des Olympischen Fußballturniers geht es für die deutsche Auswahl gleich gegen den Titelverteidiger. In Yokohama trifft die Mannschaft von Stefan Kuntz am Donnerstag auf Brasilien – und will das Finale von 2016 vergessen machen. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.