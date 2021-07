Alarmstufe Rot: Druck auf DHB-Elf wächst nach Frankreich-Niederlage – Olympia-Viertelfinale in Gefahr?

Wieder knapp gescheitert. Wieder mit einem Tor verloren. Paul Drux kniete eine kleine Ewigkeit am Hallenboden, Torhüter Andreas Wolff war kurz davor, den Pfosten zusammenzutreten. Deutschlands Handballer zeigten nach einem verpatzten Start 45 Minuten lang gegen Rekord-Weltmeister Frankreich ein richtig gutes Spiel bei den Olympischen Spielen. Und doch standen sie wie schon gegen Spanien auch nach dem zweiten Spiel gegen ein Topteam mit leeren Händen da – 29:30 (13:16). Das DHB-Team steht mit 2:4 Punkten vor den letzten beiden Gruppenpartien gegen Norwegen (Freitag, 14.30 Uhr) und Brasilien (Sonntag, 12.30 Uhr/jeweils ZDF) unter Druck, soll der Sprung ins Viertelfinale noch gelingen. Anzeige

Entsprechend groß war der Frust: "Es zieht sich schon seit längerer Zeit wie ein roter Faden bei uns durch, dass wir die Topspiele nicht gewinnen können. Auch heute hatten wir die Möglichkeit, aber welche Mannschaft macht schon zwei so leichte technische Fehler zum Schluss. Das macht den Unterschied", kritisierte Kreisläufer Hendrik Pekeler. "Wir sind am Ende einfach nicht cool genug."

Spielmacher Philipp Weber ließ derweil Dampf ab: "Das ist zum Kotzen. Wir sind wieder ganz knapp dran, bekommen es aber nicht gedeichselt." Der Ex-Leipziger und Neu-Magdeburger hofft jetzt, dass gegen Norwegen der Knoten platzt.

DHB-Team startet zerfahren, hektisch und unsicher

Die Partie begann für Deutschlands Handballer so, wie man sich einen Start eben nicht wünscht. Fehlabspiele, Fehlwürfe, verworfene Großchancen und Tempogegenstöße, Zuspiele, die im Aus landeten. Die Fehler, vor allem in der Offensive, wollten kein Ende nehmen.

Das deutsche Spiel – zerfahren, hektisch, unsicher. Das Rückraumtrio Julius Kühn, Philipp Weber und Kai Häfner fand keinen Rhythmus. Spielte der Kopf nicht mit? Schließlich ist der letzte Sieg gegen die Übermannschaft der jüngeren Vergangenheit mehr als acht Jahre her. Nach elf Minuten ordnete Bundestrainer Alfred Gislason seine Sieben in der Auszeit neu. Es wurde nur kurz besser. Das DHB-Team verlor erneut den Anschluss (7:14).

Deutschland startet Aufholjagd und geht zwischenzeitlich in Führung

Auch, weil nach offensiven Missgriffen das Rückzugsverhalten zu wünschen übrig ließ. Aber: Mit dem Kieler Steffen Weinhold und dem Berliner Paul Drux auf den "Halben" kam frischer Wind, mehr Bewegung und Tiefe in den Angriff. "Wir fangen erst nach einer Viertelstunde an, Handball zu spielen", so Gislason. Da auch die Franzosen um Rückkehrer Nikola Karabatic Bälle fallen ließen, kam das deutsche Team zur Pause in Schlagdistanz (13:16).

Es wurde noch besser. Mit einem sich steigernden Andreas Wolff im Tor und mehr Durchschlagskraft im Angriff robbte sich das DHB-Team heran. Nach 39 Minuten netzte Pekeler zur ersten Führung ein. Es war nun eine Partie auf Augenhöhe, in der die Franzosen aber mit einem Drei-Tore-Plus in die entscheidenden letzten zehn Minuten gingen.

Viertes Comeback im Spiel wird nicht belohnt

Mit einer nun offensiveren Abwehr feierten die Deutschen ihr viertes Comeback im Spiel. Offensiv war es meist Steffen Weinhold, der sich mit unbändigem Willen durch die Abwehr der Franzosen kämpfte, so auch für den Gleichstand sorgte (27:27/54.). Der Kieler war auch der Wortführer in der Auszeit: "Die sind platt und wir haben noch Körner", rief er seinen Jungs zu. Doch das stimmte so nicht ganz. Denn das Rückraumtrio Drux, Weber, Weinhold war mit den Kräften am Ende. Nach zwei Drux-Fehlpässen ins Aus machten die Franzosen den Sack zu.