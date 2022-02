Olympia-Eröffnungsfeier in klirrender Kälte: Ein besonderer Geburtstag im Gastgeberland

Die blaue Stofftasche auf den hellgrauen Pressestühlen hielt so einige wärmende Überraschungen parat. Neben Masken, einem chinesischen sowie einem olympischen Fähnchen hatten die Olympiaorganisatoren den rund 1200 akkreditierten Journalisten auch plüschige Sitzkissen, bunte Handschuhe, Mützen und Decken bereitgelegt, um sie zumindest ein bisschen vor der klirrenden Kälte im Pekinger Nationalstadion zu schützen. Im Einladungsschreiben waren schon fünf Minusgrade angekündigt worden, nach fünf Stunden auf den Freiluftplätzen sank die gefühlte Temperatur aber eher in den zweistelligen Minusbereich – Winterspiele eben, dafür hatte ich ja auch zu Weihnachten eine Fleecejacke von meiner Freundin geschenkt bekommen.

Sie war es auch, die gut zwei Stunden nach dem Ende der Eröffnungsfeier anrief. Im Bus nach Yanqing sitzend – und auch schon wieder aufgewärmt – feierte ich so in meinen olympischen Geburtstag rein und konnte das sogar mit meinem eineinhalbjährigen Sohn tun. Dank siebenstündiger Zeitverschiebung, stabilem Bus-WLAN und Videotelefonie gratulierte er mir (so gut er es eben konnte) persönlich.