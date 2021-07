Vor dem Olympia-Finale: Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock über die Bedingungen in Tokio

Deutscher Rekord beim ersten Auftritt in Tokio : Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock ist über 800 Meter Freistil mit der zweitbesten Zeit (7:41,77 Minuten) ins Finale eingezogen , das an diesem Donnerstag (3.30 Uhr, ARD) stattfindet. Der 23-jährige Magdeburger steigerte seine Bestmarke um 1,26 Sekunden.

Auf den 1500 Metern habe ich tendenziell mehr Erfahrung, die liegen mir insgesamt besser. Daher stehen dort die Chancen auch am besten. Die 800 sind aber ein guter Auftakt.

Das war die Nervosität. Man braucht etwas Anspannung, um wirklich Topleistungen abzurufen. Es gibt aber einen Punkt, an dem die Nervosität in Angst kippt. Ab diesem Punkt ist der Körper nicht mehr leistungsfähig, da verkrampfen die Muskeln, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Das war bei mir damals der Fall.

Woran lag es in Rio?

Das habe ich verdrängt, das weiß ich gar nicht so genau.

Bei Ihrer Olympia-Premiere in Rio wurde es über 1500 nur Platz 32.

Ich ziehe dann gern statt einer knappen Badehose eine Widerstandshose an, die sieht aus wie eine Sporthose, die eine Nummer zu groß ist und sehr locker sitzt. Es ist extrem anstrengend, damit zu schwimmen. Das tut dann dem Wassergefühl immer sehr gut.

Schwimmer sind feinfühlige Menschen, was das Wasser betrifft. Haben Sie einen Trick, wenn es einen Tag vor einem Wettkampf noch nicht rutscht?

Welche Konsequenz zogen Sie?

Ich habe versucht, das Ganze mit einem Mentaltrainer aufzuarbeiten. Das war aber nicht der Weg, der bei mir persönlich funktioniert. Ich habe das dann mit mir selbst ausgemacht, viel geschrieben, woran es gelegen hat. Ich schreibe also alles, was mich bewegt und beschäftigt, in mein Handy, das habe ich immer greifbar. Wenn mir danach ist, mache ich das heute noch. Das hat sehr gut funktioniert. Seitdem läuft es bei internationalen Wettkämpfen deutlich besser.

Sind Wettbewerbe im Becken berechenbarer als das Geknüppel mit Mas­sen­start im Freien?

Definitiv, wir haben immer gleiche Wassertemperatur, jeder ist auf seiner Bahn, die ist immer gleich lang. Im Freien hat man Wellen, Wind, der eine kommt mit kaltem Wasser besser klar der andere mit warmem. Man kann einen Ellbogen abbekommen, es kann viel passieren und schiefgehen.