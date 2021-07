Ein 6:3 und ein 6:1 reichten dem Deutschen, um ins Finale einzuziehen und Djokovic in das kleine Endspiel zu schicken, das der Serbe gegen den Spanier Pablo Carreño Busta ebenfalls verlor. Im Finale geht es für Zverev nun gegen den Russen Karen Khachanov, der sich etwas überraschend aber mit hervorragendem Tennis im Halbfinale gegen Carreño Busta (6:3, 6:3) durchsetzte. Am Sonntag steigt das große Finale, in dem Zverev für die erste deutsche Goldmedaille im Tennis-Einzel der Herren bei Olympia sorgen kann. Mit einem Beginn vor 9.30 Uhr ist nicht zu rechnen, da zuvor noch das Finale der Damen stattfinden wird (8 Uhr). Die bisherigen Duelle zwischen den beiden Spielern sind ausgeglichen: Jeweils zwei Siege für jeden stehen zu Buche, wobei der Russe die vergangenen beiden Partien für sich entscheiden konnte.

Wie sehe ich das Finale zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov live im TV?

Kann ich das Tennis-Finale zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov im Livestream verfolgen?

Ja! Das Zweite bietet einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek an, der über verschiedene Geräte per App oder im Browser abrufbar ist. Bei Eurosport gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Spiel im Livestream zu schauen. So bietet der Sender sein Programm nicht nur im eigenen Eurosport Player (6,99 Euro/Monat) an, sondern ist unter anderem auch bei den Streaming-Plattformen Joyn und DAZN vertreten.