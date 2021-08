Olympia-Finale: VfL-Sprinter Almas und deutsche Staffel auf Platz sechs

Große Überraschung im Olympia-Finale über die 4x100 Meter. Doch die deutsche Sprint-Staffel, bei der erneut Deniz Almas vom VfL Wolfsburg als dritter Läufer zum Einsatz kam, hatte damit nichts zu tun. Denn das italienische Team um Einzel-Olympiasieger Marcell Jacobs holte in 37,50 Sekunden Gold, dicht gefolgt von Großbritannien (37,51) und Kanada (37,70). Sprint-Nation Jamaika landete überraschend nur auf Platz fünf (37,84). Das deutsche Quartett lief in 38,12 Sekunden als Sechster über die Ziellinie, konnte seine Zeit aus dem Vorlauf (38,06) damit nicht noch mal im Finale überbieten.

Die deutsche Staffel ging mit der exakt selben Aufstellung wie bereits im Vorlauf ins Rennen. Julian Reus (Erfurt) war erneut der Start-Läufer, der Kölner Joshua Hartmann lief an Position zwei, er gab den Stab an Almas, der erneut die letzte Kurve lief und dann an den Hamburger Lucas Ansah-Peprah übergab. Der Leipziger Marvin Schulte und Owen Ansah (Hamburg) kamen erneut nicht zum Einsatz.