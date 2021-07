Endspiel für die deutschen Olympia-Fußballer in Japan: Nur ein Sieg im abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch gegen die Elfenbeinküste (10 Uhr, ZDF und Eurosport) bringt die deutsche Mannschaft ins Viertelfinale und dem Traum vom ersehnten Olympia-Gold einen Schritt näher. Leidenschaft und Wille sind gefragt, um das drohende Aus abzuwenden und den holprigen Start mit Roten Karten und glanzlosen Auftritten vergessen zu machen. "Was mich stolz macht, ist, dass die Mannschaft schnell zusammengewachsen ist", hob Trainer Stefan Kuntz einen der wenigen positiven Aspekte der bisherigen Olympia-Mission hervor.

