Endspiel um die K.o.-Runde in Yokohama: Beim olympischen Fußball-Turnier ist die deutsche Auswahl von Trainer Stefan Kuntz in ihrem zweiten Spiel gegen Saudi-Arabien (13.30 Uhr, ARD und Eurosport) bereits zum Siegen verdammt, um die Achtelfinal-Chancen nicht in weitere Ferne rücken zu lassen. "Jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, dass es Sonntag schon ein Endspiel ist", sagte Routinier Max Kruse nach dem 2:4 (0:3) zum Auftakt gegen Brasilien über die Ausganslage in Gruppe.

Anzeige