Michael Rummenigge zum Olympia-Aus: Mitleid mit Stefan Kuntz – Appell an die Verbände 

Stefan Kuntz tut mir leid. Er hat die deutsche U21-Nationalmannschaft 2017 und 2021 jeweils zum EM-Titel geführt, nun musste er sich bei den Olympischen Spielen auf eine von Beginn an aussichtslose Mission einlassen. Wegen der Absagenflut standen ihm in Tokio nur 18 von 22 möglichen Spielern zur Verfügung, große Stars fehlten in seinem Kader. Die Folge war erwartbar: Aus nach der Gruppenphase. Viel Sinn hat die deutsche Teilnahme am Turnier unter diesen Umständen nicht ergeben. Ein wenig peinlich war es auch. Doch will man die Vereine und die Profis, die freiwillig auf die Reise nach Japan verzichteten, wirklich kritisieren? Ich sage: Nein!

