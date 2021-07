Nach Olympia-Gold für deutsches Dressur-Team: Isabell Werth und Co. reagieren emotional

Im Equestrian Park gingen die ersten Lichter aus, als die deutschen Dressurfrauen noch immer geduldig Fragen beantworteten. Eine konnte davon gar nicht genug bekommen: Jessica von Bredow-Werndl. Die Olympiadebütantin strahlte, ihre Augen leuchteten. "Die ist ja ganz schön schwer, aber es fühlt sich gut an", sagte die 35-Jährige aus Bayern, als sie die Medaille in den Händen hielt. Mit ihrer eleganten Trakehnerstute Dalera hatte sie als Schlussreiterin die Nerven bewahrt. Vor allem in dem kritischen Moment, als sich ihre Stute vor den 15 Einerwechseln erleichterte und äppelte. "Ehrlich, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich würde sagen: Shit happens." Gemeinsam mit Isabell Werth und Dorothee Schneider holte sie verdient und souverän Gold vor den USA und Großbritannien. Anzeige

Es ist das siebte für Werth. Sie kann sich an jede der Medaillen erinnern. "Jede hat ihre eigene Geschichte, doch mit Bella Rose nach Tokio zu fahren war mein Traum." Denn mit ihrem Herzenspferd wollte sie schon vor fünf Jahren in Rio starten. Doch es ging nicht, weil eine alte Verletzung nicht auskuriert war. Damals ist sie in ein emotionales Loch gefallen. Jetzt jubelte sie mit Dorothee Schneider auf der Tribüne, als von Bredow-Werndl ihre letzte der 36 Einzellektionen beendet hatte. Auf dem Abreiteplatz sprang Jessica von Bredow-Werndl Mannschaftsarzt Dr. Manfed Giensch in die Arme, herzte jeden, der ihr in die Quere kam. "Es ist wundervoll, sagenhaft."

Schneiders Weg zu Olympia: Ein Albtraum Eine Überraschung war das Gold nicht. Abgesehen von London 2012 bedeutete die Olympianominierung seit 1984 quasi den Olympiasieg – vorausgesetzt, man fiel nicht vom Pferd. Und doch war die Medaille nicht selbstverständlich, schon gar nicht für Dorothee Schneider. Denn da sind die Bilder aus dem April in Pforzheim. Bei der Siegerehrung brach Championatspferd Rock’n Rose unter ihr zusammen, verstarb noch an Ort und Stelle. Die 52-Jährige, die eine sehr emotionale Bindung zu ihren Pferden hat, hatte sich bei dem Sturz das Schlüsselbein gebrochen, konnte aber nicht operiert werden, weil der Knochen zu kurz und porös war, wie ihr Mann in Tokio erzählte. Sechs Wochen lang musste sie eine Weste tragen, konnte drei Monate kein Turnier reiten. "Dass das noch mit Olympia geklappt hat, ist unglaublich, macht mich sehr stolz und happy."

Im Viereck sei es mit ihrem Hannoveraner-Wallach Showtime ein Gänsehautgefühl gewesen, erzählte sie mit feuchten Augen. Isabell Werth kann das nachvollziehen: "Es ist der Albtraum eines jeden Reiters, wenn unter einem das Pferd zusammenbricht. Das ist, als wenn man im Auto sitzt und dann bekommt der Fahrer einen Herztod. Das will niemand erleben. Chapeau, wie sie das alles weggesteckt hat. Sie hat den Grundstein gelegt."