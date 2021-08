Drama um Nwajide, Bronze im Judo: So lief es für Hannovers Olympioniken in Tokio 

Klar auf Silberkurs liegend, verkantete Bugfrau Daniela Schultze im Doppelvierer das Ruderblatt, sie fing einen Krebs, wie es im Ruderjargon heißt. Alle Träume waren damit nur 150 Meter vor dem Ziel versenkt. Es sei ein Alptraum gewesen, so Nwajide: „Im olympischen Dorf war es schwer auszuhalten. Die Leute mit Medaillen wurden gefeiert, es war ausgelassen. Und selbst hattest du das Gefühl, du hast nichts mitgebracht und daher versagt. Das war heftig.“ Mit etwas Abstand ist es nun besser. „Wir haben viel erreicht, auch wenn das von außen nicht so gespiegelt wird“, betont Nwajide, „das ist wichtig zu erkennen.“

Auf dem Wasser lagen die größten Hoffnungen der hannoverschen Olympioniken. Während sich Kanutin Sabrina Hering-Pradler ihr enttäuschendes Abschneiden aber nicht recht erklären konnte , gehörte das Scheitern der Ruderin Carlotta Nwajide zu den dramatischen Momenten des deutschen Teams in Tokio. Die 26-Jährige vom DRC Hannover hat „viel getrauert, jetzt ist es immer noch blöd, aber erträglich“. Nwajide will bis zum Herbst pausieren und ihr Studium vorantreiben, betont aber: „Paris 2024 bleibt das Ziel.“

Silber im 49er FX

Hering-Pradler vom Hannoverschen KC wird am Dienstagabend zurück erwartet. „Das zu analysieren wird Zeit brauchen“, sagt Landestrainer Jan Francik. Mindestens einen Monat Pause wird die 29-Jährige machen. Eine Medaille hatte sich die Arnumerin erhofft. „Dennoch komme ich mit einem positiven Gefühl zurück, ich habe alles gegeben“, sagt die Sportsoldatin. Nach so einer Enttäuschung, sagt Francik, „kannst du nicht einfach aufhören. Nicht als Topfahrerin wie Sabrina.“

Einmal Silber gab es dann doch auf dem Wasser, die Kielerin Susann Beucke vom Hannoverschen YC gewann es mit Tina Lutz im 49er FX. Sie wurden bei der Rückkehr ins olympische Dorf gefeiert – von Leichtathleten und Basketballern. Ob sie nach 15 Jahren weiter zusammen segeln? „Wir haben keine Energie damit verbracht, an die Zukunft zu denken. Jetzt möchte ich Pause haben und nicht an die nächsten Spiele denken“, so Beucke.

Das tun indes die Bronze-Judokas Igor Wandtke und Giovanna Scoccimarro, sie wollen in Paris dabei sein. Beide erkämpften sich im Team Platz drei. Im Einzel verpasste Scoccimarro Bronze knapp. Natürlich seien diese Corona-Spiele nicht so schön gewesen, „aber ein bisschen Olympia ist besser als gar kein Olympia“, betonte Wandtke.

Das gilt für Turner Andreas Toba insofern, als es bereits seine dritten Spiele waren – und das Erreichen des Teamfinales ein Erfolg. Ein Ende ist zudem nicht in Sicht, der 30-Jährige will nun von Event zu Event schauen. Gejubelt wurde beim TuS Vinnhorst, in dessen Bundesligateam im Herbst zwei Silbergewinner turnen werden: Neuzugang Lukas Dauser (Barren) und der Spanier Rayderley Zapata (Boden). „Wir sind restlos begeistert“, so Teammanager Steffen Rüter.