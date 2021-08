Den viel umjubelten Sieg im Olympia-Viertelfinale gegen den Noch-Olympiasieger Argentinien hatten sich die deutschen Hockey-Männer redlich verdient. Eine überzeugende Leistung brachte sie ins Halbfinale, wodurch sich die Chancen auf eine weitere Medaille enorm vergrößert haben. Nach Gold in Peking 2008 und London 2012 reichte es vor fünf Jahren in Rio nur für Bronze. Nun soll gegen die starken Australier ein Sieg her, um mindestens mit Silber heimzukehren. Es wäre bereits die fünfte Medaille in Folge bei Olympischen Spielen.

