Olympia in Gefahr: Martin Wolfram erneut an der Schulter operiert

Dresden. DSC-Wasserspringer Martin Wolfram klebt erneut das Verletzungspech an der Badehose. Bei einem Trainingssprung kugelte sich der 28-Jährige vor wenigen Tagen die linke Schulter aus. Wie ein MRT ergab, zog sich der Olympia-Fünfte dabei einen Labrumabriss zu und wurde bereits gestern in Berlin operiert. Für ihn ist es schon die vierte Schulter-OP in seiner Karriere.