Olympia dauert für jüngste Starterin Hend Zaza nur 24 Minuten - trotzdem ist sie eine Gewinnerin

Der olympische Wettkampf dauerte für Hend Zaza gerade mal 24 Minuten. Und das schnelle Aus in der ersten Runde der Tischtennis-Konkurrenz wurmte die nach IOC-Angaben jüngste Sportlerin dieser Sommerspiele dann auch etwas. Gerade für die 12 Jahre alte Syrerin aber war die Teilnahme in Tokio viel mehr als nur ein Sportevent - es war ein Hoffnungsschimmer nach Jahren des Krieges.

"Ich musste für das hier kämpfen, und das ist meine Botschaft an alle, die in derselben Situation sind: Kämpft für eure Träume, bleibt dran, egal was für Schwierigkeiten ihr habt, dann werden ihr euer Ziel erreichen", sagte Zaza nach ihrer klaren 0:4-Niederlage in der ersten Runde gegen die erfahrene Österreicherin Liu Jia. Zaza wurde nach offiziellen Angaben der Olympia-Organisatoren am 1. Januar 2009 im syrischen Hama geboren. Im Bürgerkrieges bot der Tischtennissport für das junge Mädchen oft eine Ablenkung, auch wenn an Training manchmal nicht zu denken war.