Endgültige Olympia-Kader stehen fest – DFB-Gegner Brasilien mit Dani Alves, Elfenbeinküste mit Bailly

Knapp zwei Wochen vor dem Auftakt der Olympischen Spiele in Tokio stehen die Kader bei den Fußballteams der Männer und Frauen fest. Das teilte der Weltfußballverband FIFA am Mittwoch mit. Der deutsche U21-Trainer Stefan Kuntz hatte seinen finalen Kader für die Spiele, bei denen die DFB-Auswahl in der Vorrunde auf Brasilien, Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste trifft, schon am Montag bekannt gegeben. Nun hat er auch Gewissheit, mit welchen Spielern die Gegner zum olympischen Turnier reisen. Die deutschen Frauen sind nicht für das Turnier qualifiziert.

