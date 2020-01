Auch Stindl auf Deutschlands Olympia-Liste: So stehen die Chancen von Müller, Wagner & Co.

Noch hat U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz genügend Zeit – und die wird er sich auch nehmen, wie er bereits deutlich gemacht hat. Die endgültige Nominierung seines 18-köpfigen Kaders, mit dem er im Sommer zu den olympischen Spielen nach Tokio reisen wird, erfolgt ohnehin erst im Juni. Trotzdem reißen die Spekulationen der Namen, die bei dem am 22. Juli beginnenden Fußball-Turnier (bis 8. August) für Deutschland antreten werden, seit Wochen nicht ab.

Bis dato musste der 57-Jährige der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA lediglich eine Liste aller Spieler nennen, die er für eine Nominierung in Betracht zieht. Darauf stehen pauschal sowohl alle deutschen A-Nationalspieler, als auch quasi alle deutschen Profis, die für eine Olympia-Teilnahme in irgendeiner Form in Frage kämen. Nach SPORTBUZZER-Informationen gehört Gladbach-Profi Lars Stindl ebenfalls dazu. Der Borussia-Kapitän bestätigt auf Nachfrage: "Das ist richtig. Das könnte mit Sicherheit auch eine tolle Erfahrung sein. Unser Torwarttrainer Uwe Kamps schwärmt heute noch von Olympia 1988 in Seoul."