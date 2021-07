Von Dani Olmo bis Matheus Cunha: Diese 22 Bundesliga-Spieler sind bei Olympia dabei

Nach der Europameisterschaft ist vor den Olympischen Spielen . Im Vergleich zur Mammut-EM mit 24 Mannschaften ist das Fußball-Turnier in Japan mit "nur" 16 Teams etwas abgespeckter unterwegs, nichtsdestotrotz sind auch bei den Spielen wieder einige Profis aus der deutschen Bundesliga dabei. Nicht nur der deutsche Kader um die Leitwölfe Maximilian Arnold (27) und Max Kruse (33) sei hier erwähnt (16 der 18 Spieler kicken bei Bundesliga-Vereinen, nur die Ersatztorhüter Svend Brodersen vom FC Yokohama und Luca Plogmann von Werder Bremen nicht), sondern auch beispielsweise das brasilianische Aufgebot mit drei Aktiven, die in der ersten deutschen Liga unter Vertrag stehen. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick über das Bundesliga-Kolorit bei Olympia.

Frankreich (Gruppe A)

Die bekanntesten Namen im französischen Kader sind Oldie André Pierre Gignac (35) und Weltmeister Florian Thauvin (28), der in diesem Sommer ablösefrei zu Gignac und dem mexikanischen Erstligisten Tigres (Bayerns Finalgegner bei der Klub-WM zu Beginn des Jahres) gewechselt ist. Olympia-Coach Sylvain Ripoll baut aber auch auf einen Bundesliga-Profi: Der defensive Mittelfeldspieler Lucas Tousart (24) wurde von Hertha BSC abkommandiert und fehlt den Berlinern in der Saisonvorbereitung und wahrscheinlich auch in der ersten Runde des DFB-Pokals, in der Hertha am 8. August auf den SV Meppen trifft.