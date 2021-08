Wie Olympia: Paralympics in Tokio ohne Zuschauer – Ausnahme für Schüler

Die Paralympics in Tokio werden, wie schon die Olympischen Spiele, ohne Zuschauer ausgetragen. Das ergab ein Treffen mit dem Internationalen Paralympischen Komitee, der Regierung Tokios und der Zentralregierung. Letztere sieht sich gezwungen, den Corona-Notstand in Tokio und in fünf weiteren Regionen zu verlängern.