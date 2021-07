Olympia-Platz vier über 400 m Freistil: Schwimmer Henning Mühlleitner trotz verpasster Medaille stolz

Das empfand der Tunesier der 18-jährige Ahmed Hafnaoui auch. Der Teenager verblüffte als Vorlaufachter auf der Außenbahn die Schwimmwelt, jagte in einem knisternden Finish am Australier Jack McLoughlin (3:43,52) und dem US-Amerikaner Kieran Smith (3:43,94) vorbei. Gold in 3:43,36 Minuten. "Ich habe einfach meinen Kopf ins Wasser gesteckt und das war's. Ich kann es einfach nicht glauben. Es ist ein Traum wahr geworden." Und das vorzeitig. Der bullige Nordafrikaner, dessen Vater Basketballprofi war, hatte schon vor zwei Jahren verkündet, dass er in Paris 2024 Gold holen will. Jetzt ist er der zweite Schwimm-Olympiasieger seines Landes.

Mühlleitners Aufbruch in eine fremde Welt

Als kleiner Bub war daran nicht zu denken. Da fing er in Afrika noch Schlangen und Skorpione. Sein Vater war Entwicklungshelfer in Ghana. An die unbeschwerte Zeit in Sunyani erinnert er sich gern. "In den drei Jahren habe ich mir alles eingefangen – von Windpocken bis Malaria, war jeden Tag bei Einheimischen." Dass von der Sprache Twi nichts mehr hängengeblieben sei, ärgert ihn. "Das habe ich komplett verlernt." Mit fünf Jahren ging es zurück nach Deutschland. Der Job des Vaters war beendet. Mühlleitner landete in einer für ihn fremden Welt. "Ich konnte etwas deutsch, habe mich aber in englisch sicherer gefühlt." Mit Lehrern und Mitschülern kommunizierte er deshalb anfangs nur in seiner Wohlfühlsprache. Mit 15 stellt er dann die Weichen endgültig in Richtung Schwimmen. Nach einer Probewoche zog er ans Internat nach Saarbrücken, fand in Bundestrainer Hannes Vitense einen sportlichen und privaten Förderer. Viel zu verdanken hat der Student der Wirtschaftsinformatik auch seinem australischen Trainer Matthew Magee: "Er hält mir komplett den Rücken frei. Ich habe ihm gesagt, bitte organisiere du alles für mich, ich führe bloß aus und vertraue dir hundertprozentig." Es hat sich ausgezahlt: Nach EM-Bronze 2018 ist es jetzt Olympia-Platz vier.