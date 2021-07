Sportpsychologin Anett Szigeti über Olympia: "Die Sportler müssen wissen, was auf sie zukommt"

Jeder Mensch verfügt über einen großen Schatz an Ressourcen. Manche liegen vor unseren Augen verborgen. Die verborgenen Potenziale in vollem Umfang zu aktivieren, die Persönlichkeit zu entwickeln, das ist das Ziel. So umschreibt Anett Szigeti (40) ihre Philosophie. Seit 2012 bringt sie ihr Wissen aus dem Studium der Psychologie und Sportwissenschaften auch am Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein ein. Für die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst war sie auf dem Weg zu Olympiagold 2016 eine entscheidende Begleiterin. Auf der "Road to Tokio" ist sie erneut an der Seite von zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern. Im Interview spricht sie über die besonderen Herausforderungen der Aktiven, deutschen Teamspirit und das ganz normale Olympia. Anzeige

SPORTBUZZER: Frau Szigeti, leere Arenen, kein Deutsches Haus, isoliertes Dorfleben – vor welchen besonderen Herausforderungen steht der Sportlerkopf in der Olympiablase? Anett Szigeti (40): Die Herausforderungen sind der aktuellen Saison sehr ähnlich, nur strenger. Klare Regeln für das Verhalten außerhalb des eigenen Zimmers, Maske, Abstand etc. Die meisten sind es gewohnt durch Turniere, Wettkämpfe. Für andere ist es komplettes Neuland. Was heißt das genau? Die Sportler müssen wissen, was auf sie zukommt. Bei Olympia hat man weniger Wettkämpfe, mehr Pausen. Die Frage ist: Womit verbringe ich die Zeit in der Blase? Rausgehen, sich andere Sportarten angucken, mal ins Deutsche Haus fahren, weil einem langweilig ist – all das wird es nicht geben. Man kann sich zwar voll auf das konzentrieren, was man braucht. Aber: Man muss auch alles mitnehmen, um sich abzulenken und einen guten Tag zu haben.

Ein guter Tag im Achterapartment – wie soll das funktionieren? Durch aktive Regeneration. Das heißt, man macht Dinge, die nichts mehr mit dem Job, also dem Sport, zu tun haben. Das sind Kleinigkeiten, man muss sie nur bewusst machen. Rausgehen aus dem Zimmer, Privatklamotten anziehen, dass man weiß, man ist nicht im Arbeitsmodus. Ich habe mit den Athleten eine ganze Liste ausgearbeitet, auch dafür, was sie in die Blase mitnehmen sollen. Können Sie Beispiele nennen? Eines ist, dass sie sich ihr Zimmer schön dekorieren sollen. Sie werden da ganz viel Zeit verbringen, sollen sich Wohlfühlecken schaffen. Das Runterladen von Entspannungsübungen und Podcasts gehört dazu. Einigen habe ich auch empfohlen, sich eine VR-Brille zu besorgen, um in der virtuellen Realität mal raus in die Natur zu gehen, um so abzuschalten. Bei 35 Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent hält man mit Mundschutz draußen ohnehin nicht lange aus. Deshalb habe ich mit den Sportlern diese Dinge erarbeitet. Denn einige werden drei Wochen im Bubble-Modus sein – und das ist lang.

Wie können Athleten das Besondere an Olympia ausblenden? Beispiel Bahnradsport: Der Wettkampf bleibt der Wettkampf. Da ist nur die Erwartungshaltung, das Große, dass es Olympischen Spiele sind, vielleicht auch der Kindheitstraum. Aber es ist trotzdem nur eine Radrennbahn. Sie ist nicht größer oder kleiner. Es ist wichtig für den Kopf, dass es ein Wettkampf ist, wie jeder andere, dass die Athleten bei sich bleiben und so ihre Leistung abrufen. Dazu gehört auch, dass ich mit ihnen Methoden erarbeitet habe, damit sie ihre Gedanken steuern. Aber die sind ganz individuell. Mehr will ich dazu nicht sagen. Was ist, wenn die Athleten auf Unerwartetes treffen? Ich bin mir sicher, dass es Spiele werden, wo viel Unvorhergesehenes passieren wird. Die Einreise wird länger dauern. Dass die Regel von gestern heute schon wieder überholt ist, dass die Mensa gesperrt werden kann, dass man das Essen vor die Tür gestellt bekommt, dass man falsch positiv getestet wird – all das kann passieren, und man sollte der ersten Neuerung mit einem inneren Lächeln begegnen. Darüber haben wir gesprochen.