Nach Olympiaqualifikation: So geht es für die deutschen Handballer weiter

Die deutschen Handballer blicken den Olympischen Spielen nach der letztlich souverän gemeisterten Qualifikation zuversichtlich entgegen. "Gold ist noch nicht im Kopf, aber ein entferntes Ziel", sagte Kapitän Uwe Gensheimer. "Jetzt müssen wir aber erst einmal den Ball flach halten und uns bestmöglich vorbereiten."

Der Fahrplan

In sechs Wochen wird Bundestrainer Alfred Gislason seine Schützlinge für den Abschluss der EM-Qualifikation wieder zusammenholen. Da die DHB-Auswahl bereits für die Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei qualifiziert ist, kann der 61 Jahre alte Isländer die letzten Gruppenspiele am 29. April in Bosnien-Herzegowina und am 2. Mai gegen Estland zum Testen nutzen. "Ich werde sicher die eine oder andere Stammkraft nicht mitnehmen und einigen Spielern aus der zweiten Reihe die Chance geben, sich zu zeigen", kündigte Gislason an. Nach dem Ende der Bundesliga-Saison Ende Juni geht es dann in die unmittelbare Olympiavorbereitung.