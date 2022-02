Frenzel erlebt "unzumutbare" Zustände: Ärger um Quarantäne-Hotels bei Olympischen Spielen

Die zum Teil schlechten Bedingungen der corona-positiv getesteten Athleten in den Isolations-Hotels sorgen bei den Olympischen Spielen für Ärger. Der Deutsche Olympische Sportbund bemüht sich bereits intensiv um eine Verbesserung der Situation. "Uns ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen in der Quarantäne gut sind", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig am Samstag im Olympia-Ort Zhangjiakou: "Wichtig ist dabei, dass die drei Athleten die Perspektive haben, in den Wettkampf zurückzukehren und sich körperlich darauf weiter vorbereiten zu können."

Anzeige