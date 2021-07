Nach dem 0:3-Rückstand zur Halbzeit gegen Brasilien war die Hoffnung auf einen Sieg zum Auftakt des Olympischen Turniers beim deutschen Team bereits verflogen. Am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz nicht nur mit 2:4 geschlagen geben, sondern verlor auch seinen Kapitän. Maximilian Arnold wurde nach knapp einer Stunde mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Ein weiteres Problem droht Kuntz zudem sowohl am Sonntag in Partie zwei gegen Saudi-Arabien (13.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) als auch anschließend im letzten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Mit Amos Pieper, Benjamin Henrichs, Anton Stach und Jordan Torunarigha könnten gleich vier Spieler beim Vorrundenfinale fehlen, sollten sie gegen Saudi-Arabien ihre zweite Gelbe Karte sehen. Anzeige

Der Deutschland-Gegner zog sich zum Start des Turniers zwar achtbar aus der Affäre, dennoch setzte es gegen die Elfenbeinküste eine 1:2-Pleite. Eine weitere Niederlage würde für beide Nationen wohl das Aus bedeuten. "Jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, dass es Sonntag schon ein Endspiel ist“, fasste Max Kruse die aktuelle Situation zusammen. Um sich das letzte Fünkchen Motivation zu holen, nahm ein Großteil der DFB-Akteure am Freitagabend an der Eröffnungsfeier in Tokio teil. "Kopf frei kriegen und Spirit mitnehmen", sagte Trainer Stefan Kuntz.

Wie sehe ich das Spiel Saudi-Arabien gegen Deutschland live im TV?

Das Erste und Eurosport übertragen das zweite Olympia-Spiel zwischen Saudi-Arabien und Deutschland am Sonntag live. Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr (MESZ). Das Erste berichtet im Rahmen der "Sportschau" bereits ab 9.05 Uhr von den Olympischen Spielen und schaltet dann zum Anpfiff um 13.30 Uhr zum Spiel Saudi-Arabien gegen Deutschland. Eurosport sendet ebenfalls schon ab 9 Uhr live aus Tokio und überträgt ab 13.20 Uhr aus dem Nissan Stadium in Yokohama.

Kann ich das Gruppenspiel zwischen Saudi-Arabien und Deutschland im Livestream verfolgen?

Ja! Das Erste bietet einen kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek an, der über verschiedene Geräte per App oder im Browser abrufbar ist. Bei Eurosport gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Spiel im Livestream zu schauen. So bietet der Sender sein Programm nicht nur im eigenen Eurosport Player (6,99 Euro/Monat) an, sondern ist unter anderem auch bei den Streaming-Plattformen Joyn und DAZN vertreten.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja! Der Livestream der ARD ist frei verfügbar und kostenlos für alle. Ein Abonnement oder eine Anmeldung sind nicht erforderlich.

Brasilien gegen Deutschland im Liveticker verfolgen