Olympia:  Scoccimarro hält viel von Impfungen, aber nichts von einer Bevorzugung

In knapp einem halben Jahr sollen die Olympischen Spiele (23. Juli bis 8. August) nachgeholt werden. Scoccimarro untermauerte ihren Anspruch, Deutschland in der Klasse bis 70 Kilogramm in Japan vertreten zu dürfen jüngst mit Platz drei beim Masters in Doha. Sie gewann die einzige Medaille für die deutschen Frauen. Sportlich ist Scoccimarro auf ihrem Weg nach Japan eigentlich nicht mehr zu stoppen. Doch was macht die Sorge, dass Olympia vielleicht doch komplett ausfallen muss?

