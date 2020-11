Olympia-Sperre für Russland: CAS-Urteil zum Einspruch wohl noch 2020 

Der Internationale Sportgerichtshof CAS geht davon aus, dass er noch in diesem Jahr zu einem Urteil über Russlands Einspruch gegen die vierjährige Sperre durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) kommt. Dies teilte der CAS nach dem Ende der viertägigen Anhörung am Donnerstag in Lausanne mit. Wenn ein Datum dafür feststeht, will der Sportgerichtshof diesen Termin mitteilen und auch erklären, wie er das Urteil bekanntgeben will.

