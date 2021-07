Fünf Jahre nach den Spielen in Rio de Janeiro: Brasilien kämpft immer noch mit dem olympischen Erbe

Eigentlich sollten die WM 2014 und die Olympischen Spiele 2016 so etwas wie die Eintrittskarte Brasiliens auf die internationale Bühne der Großmächte werden. "Wir wollen der Welt sagen, dass wir das können", meinte Brasiliens damaliger Präsident Lula da Silva 2009, als es um die Vergabe der Spiele in die Stadt am Zuckerhut ging. Kritik am teuren Olympia-Plan wischte er beiseite. Auch ein armes Land könne eine solche Veranstaltung organisieren. Anzeige

Inzwischen ist viel passiert in Rio de Janeiro und Brasilien. Die vom Bewerbungskomitee um Lula und den späteren Machern von Rio 2016 versprochene nachhaltige Nutzung des Olympiaparks ist bislang gescheitert. "Fünf Jahre nach der Olympiade verrotten Sportstätten, und es werden deshalb immer noch Steuergelder für eine schlecht geplante Großveranstaltung ausgegeben, die den Menschen eigentlich Freude und Spaß bringen sollte", sagt Brasilien-Experte Klemens Paffhausen vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Laut brasilianischen Medienberichten haben allein die Unterhaltskosten für die Sportstätten nach Olympia 2016 umgerechnet noch einmal 20 Millionen Euro verschlungen.

Die Träume, dass die WM und Olympia wie von Lula versprochen und erhofft, Brasiliens einen Innovationssprung verschaffen, haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil: Die beiden Großereignisse kamen zur falschen Zeit. Lula hatte darauf gesetzt, dass seine ganz auf ein Wachstum der Agrar-Industrie vor allem aber der Erdölförderung abzielende Politik das Land finanziell so stark machen könne, dass es die Milliarden-Investitionen nicht nur verkraften, sondern auch voranbringen würde. Doch für Brasilien waren die Spiele eine Nummer zu groß. Vor allem massive Korruption rund um den Bau der Sportstätten wird den Menschen in Erinnerung bleiben. Lulas Mitstreiter von damals, Rios Gouverneur Sergio Cabral, ist wegen derartiger Vergehen längst verurteilt.

Die teuren Eintrittskarten konnten sich die meisten "Cariocas" wie die Einwohner Rio de Janeiro heißen, sowieso nicht leisten. Dafür strömten sie dann in Massen zu den sich anschließenden Paralympics. Da waren die Eintrittskarten billiger und die meisten Zuschauer wollten sich einmal aus der Nähe ansehen, was sie mit ihren Steuergeldern denn so alles finanziert hatten.

Brasilien-Experte fordert: Mega-Events sollten Nachhaltigkeit verbindlich nachweisen

Brasiliens aktuelle Regierung um den rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat ebenso wenig eine Lösung im Gepäck wie der Bundesstaat und die Stadt Rio de Janeiro. Sie glänzen durch Desinteresse an einer Verwertungsstrategie für den OIympia-Park.