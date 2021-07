Proteste, keine Zuschauer – aber farbenfroh: So lief die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele

Die Uhr zeigte 23.13 Uhr, als Kaiser Naruhito die 32. Olympischen Spiele mit einem Jahr Verspätung für eröffnet erklärte. Nach den wegen des Krieges abgesagten und vergessenen Spielen von 1940 und denen der Auferstehung von 1964, in denen sich Japan als modernes Land des Fortschritts präsentierte, steigt in Tokio das weltgrößte Sportfest zum zweiten Mal.

Olympia wird nur dank der Blase möglich

11 000 Athletinnen und Athleten aus 206 Nationen werden 16 Tage lang um 339 Medaillensätze kämpfen. Es werden Siege bejubelt und Niederlagen beweint. Es werden Spiele, die das Thema Geschlechtergerechtigkeit wie nie zuvor in den Fokus rücken. Es werden Spiele der extremen Hitze. Aber es werden andere Botschaften in Erinnerung bleiben: dass über jeder Medaille der Schatten der Pandemie liegt.

Es werden die ersten Spiele sein, bei denen alle Beteiligten isoliert in einer Art Parallelwelt sind. Nur diese mit Millionenaufwand errichtete Blase macht die Spiele möglich. Olympia 2021 – das wird kein Fest der Begegnung , selbst im Herzstück, dem olympischen Dorf, nicht. Ihres eigentlichen Sinns, dem lebensfrohen Fest der Jugend, beraubt, werden die Spiele als die beschädigten in die Geschichte eingehen. Das ei­gent­li­che Ausmaß werden aber erst die Wochen danach zeigen.

Pandemie spielt bei Eröffnung in Tokio die Hauptrolle

Auch wenn das Motto „Licht der Athleten“ lautete, spielte das Thema Pandemie bei der Eröffnung die Hauptrolle. Sportler wurden im Home­of­fice, auf dem Laufband oder dem Rudergerät gezeigt. In einer Schweigeminute wurde der Covid-Opfer gedacht, auch der des Attentats der Münchner Spiele von 1972. Die Pandemie war auch in dem zu sehen, was fehlte: spektakuläre Tanzeinlagen, opulente Requisiten, der Wirbel Tausender Trommeln wie 2008 in Peking etwa. Die große Party – reduziert und runtergefahren, der Situation angepasst.