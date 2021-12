Olympia-Starter Almas stellte den Kontakt her: Wolfsburg freut sich auf Sprinter Petzke

Neuzugang für die Sprinter des VfL Wolfsburg - und er kommt schon wieder aus Leipzig. Nach Deniz Almas und Niels Giese wechselt nun auch Jonathan Petzke aus der Leichtathletik-Abteilung des SC DHfK zum VfL. Der 23-Jährige möchte wie schon seine beiden Kollegen in Wolfsburg den nächsten Schritt gehen und seine Karriere vorantreiben - und soll ein wichtiger Baustein in der 4x100-Meter-Staffel der Wolfsburger werden.

So ähnlich soll es für Petzke nach Möglichkeit auch in Wolfsburg laufen. "Ich habe mich in Leipzig nicht mehr so wertgeschätzt gefühlt für das, was ich täglich im Training leiste", sagt der gebürtige Dresdner, den zuletzt auch Verletzungsprobleme ausbremsten. Seine Saisonbestleistung aus diesem Jahr ist eine 10,59 über die 100 Meter, seine persönlich Bestzeit (10,46) lief er vor über vier Jahren. "Das ist schon etwas her...", sagt er mit einem Schmunzeln.

Aber: "Im Training läuft es jetzt gut, ich bin fit", betont Petzke, der im VfL-Dress zuallererst seine persönliche Bestmarke angreifen will. "Das sollte kein Problem sein, wenn ich unbeschadet durch die Saison komme", sagt er selbstbewusst. "Und danach wäre eine 30er-Zeit schön, 10,39 oder 10,38 wären super. Alles darunter nehme ich gern." Über seine langfristigen Ziele spricht der Leichtathlet, der in der Jugend auch über die 110 Meter Hürden gelaufen ist, noch ungern, erst mal gilt: ein Schritt nach dem nächsten. "Ich will mich jetzt einfach gut positionieren und schauen, ob es dann für die EM oder WM reicht." Der Fokus liegt dabei auf der Freiluft-Saison, ob und wie er auch in der Halle startet, steht noch nicht fest.

VfL-Spartenleiter Marco Quarata freut sich jedenfalls sehr über den Zugang. "Der Kontakt kam über Deniz Almas, es war Jonathans Wunsch, zu uns zu wechseln. Er sieht bei uns gute Entwicklungsmöglichkeiten und hat gesehen, dass es bei Deniz und Niels funktioniert."

Jetzt sind Quarata und sein Team vor allem in den Details gefragt. Drei Sprinter trainieren in Leipzig, mit Tobias Morawietz und Magnus Bunar, die die Staffel komplettieren, üben aber zwei Sprinter in Wolfsburg. "Vielleicht kommen die Athleten aus Leipzig häufiger nach Wolfsburg, oder wir kommen nach Leipzig. Das ist alles noch nicht ganz klar", sagt Quarata. Klar war für ihn bei dem Neuzugang in erster Linie: "Wenn man so eine Möglichkeit hat, muss man einfach mal zupacken."

Und dann soll es mit der Staffel landes- und bundesweit in die Spitze gehen - schon länger ist das ein großer Traum beim VfL. "Wenn Corona uns nicht bremst, ist die deutsche Spitze das Ziel", sagt der Spartenleiter. "Und das ist mit den Jungs durchaus realistisch."