Olympia-Tennis kompakt: Koepfer weiter, Kohlschreiber und Siegemund scheitern an Medaillen-Favoriten

Nach Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff schafft auch Dominik Koepfer den Einzug in die nächste Runde bei den Olympischen Spielen in Tokio. Der 27-Jährige siegte bei seinem Debüt bei den Olympischen Spielen mit 3:6, 6:3, 7:5 gegen den Argentinier Facundo Bagnis. Der Australier hatte von der Absage des zweimaligen schottischen Olympiasiegers Andy Murray profitiert, war kurzfristig ins Feld gerutscht und warf überraschend den Kanadier Felix Auger-Aliassime aus dem Turnier.

Bei Olympia geht es für Philipp Kohlschreiber und Laura Siegemund hingegen nicht weiter. Der 37-jährige Kohlschreiber musste sich gegen den an Position drei gesetzten Stefanos Tsitsipas geschlagen geben. Der Augsburger unterlag in einem starken Spiel dem 22-jährigen Top-Talent in drei Sätzen mit 3:6, 6:3 und 3:6. Die deutsche Nummer zwei der Damen musste sich der an Position vier gesetzten Ukrainerin Jelina Switolina 3:6, 7:5, 4:6 geschlagen geben. Aus dem deutschen Damen-Trio steht damit nur Anna-Lena Friedsam aus Andernach in der zweiten Runde.