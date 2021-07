Olympia-Tennis kompakt: Struff scheitert an Djokovic, Zverev und Koepfer im Achtelfinale

Bei den Olympischen Spielen in Tokio machen Alexander Zverev und Dominik Koepfer den Einzug ins Achtelfinale perfekt. Zverev verbuchte gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan einen 6:2, 6:2-Erfolg, Koepfer besiegte den Australier Max Purcell souverän in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:0. "Das war heute ein relativ positives Match für mich. Ich freue mich, dass ich weiter bin", sagte der Weltranglisten-Fünfte Zverev nach dem Match. Im Achtelfinale gegen den ungesetzten Nikolos Bassilaschwili aus Georgien wartet auf die deutsche Nummer eins eine schwierige, aber in jedem Fall ebenfalls machbare Prüfung. Koepfer bekommt es in der nächsten Runde mit Pablo Carreño Busta aus Spanien zu tun.

