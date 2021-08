So tickt 100-Meter-Olympiasieger Jacobs: Der schnellste Mann der Welt ist sich selbst ein Rätsel

Was sagen sie den US-Amerikanern, die sie nicht kennen, fragte ein US-Journalist Lamont Marcell Jacobs. Der Italiener hatte gerade den olympischen Sprintgipfel über die 100 Meter gewonnen und genau so schnell war er mit der Antwort: "Here I am!" Hier bin ich. Der schnellste Mann der Welt, der gerade das Erbe des Superstars a.D, Usain Bolt, angetreten hatte, ist ein Nobody in der Sprintwelt. Kaum einer kennt ihn, kaum einer weiß etwas über ihn. Selbst viele seiner Konkurrenten zuckten mit den Schultern. "Ich weiß nichts", sagte der Kanadier Andrew De Grasse, der Bronzemedaillengewinner: "Ich dachte, mein Hauptkonkurrent wären die Amerikaner. Ich dachte, die würden es bringen." Doch bis auf Fred Kerley brachten sie es nicht.

