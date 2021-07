Kommentar: Wie ein Autoriese den Olympischen Spielen die nächste Beule verpasst

"Nichts ist unmöglich." Drei Worte, eine Verheißung. Die unbegrenzten Optionen, die Toyota seinen Kunden verspricht, macht der Autoriese nun auf ganz anderem Terrain wahr. Das Unternehmen geht als japanischer Top-Sponsor auf Distanz zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Bereits produzierte Werbespots mit Bezug zur Veranstaltung werden in der Schublade bleiben, die Teilnahme an der Eröffnungsfeier sagte die Konzernspitze ab. Man verzichtet auf den Gegenwert millionenschwerer Zahlungen. Offensichtlicher Hintergrund: Der Mobilitäts-Spezialist befürchtet, dass das Ringen um Medaillen vielerorts emotional eher regungslos konsumiert wird. Eine Vorstellung, die einst unmöglich erschien.

