IOC-Boss Thomas Bach: Absage der Olympischen Spiele in Tokio "war nie wirklich eine Option"

Die Olympia-Macher von Tokio haben laut IOC-Chef Thomas Bach nie eine Absage der Sommerspiele in Erwägung gezogen. "Das war nie wirklich eine Option. Das IOC lässt die Athleten nicht im Stich", sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees am Mittwoch in einer Videoschalte mit internationalen Medien. Der Verzicht auf die Tokio-Spiele wegen der Corona-Pandemie und das Kassieren der Versicherungssumme wäre "die einfachste Möglichkeit" gewesen, erklärte Bach. Stattdessen habe das IOC mehr Geld investiert, um die Spiele ein Jahr später veranstalten zu können.

