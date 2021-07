Stimmung, Teamgeist, Bedingungen: DFB-Profi Raum vor Olympia-Spiel gegen Elfenbeinküste optimistisch

" Wir verstehen uns alle super und haben hier einen super Teamgeist entwickelt. Das hat man auch besonders im letzten Spiel gesehen", sagte der 23-Jährige, der in diesem Sommer von Aufsteiger Greuther Fürth zur TSG Hoffenheim wechselte. Im zweiten Gruppenspiel rang das deutsche Team Saudi-Arabien trotz Unterzahl mit 3:2 nieder. Nachdem Amos Pieper in der 67. Minute mit Rot vom Platz flog, markierte Felix Uduokhai acht Minuten später den Siegtreffer. "Da konnte man sehen, wie das ganze Team und die Bank mit abgegangen ist." In diesem Punkt sei die kleine Gruppe auch ein Vorteil, so Raum: "Dadurch ist die Bindung natürlich noch enger."

"Wir haben genügend Spieler mit genug Qualität"

Die Bedingungen dafür seien "super" lobte Raum. Derzeit wohnt das Team in einem Hotel in Sendai rund 350 Kilometer nördlich von Tokio. Die Spieler bräuchten sich um nichts kümmern: "Hier ist alles organisiert. Das einzige was wir tun müssen, ist zum Training fahren." Im Gegensatz zu den beengten Verhältnissen im Olympischen Dorf im Austragungsort hätten die Spieler aktuell viel Freiraum – und Freizeit. "Wir können auch mal zusammen Karten spielen." Generell Raum, der erstmals in Asien ist, fasziniert von Japan mit seinen "vielen Hochhäusern" und "riesigen Straßen". Im Gegensatz zu Spieltagsreisen Deutschland genieße er in Japan aktuell den Blick aus dem Busfenster: "Es ist schön etwas neues zu sehen."