Nach Olympia-Aus: Arnold fährt mit einem "weinenden Auge" nach Hause – Kuntz lässt Zukunft offen

Stefan Kuntz war nach dem bitteren Olympia-K.o. der deutschen Fußballer restlos bedient und redete sich in Rage. Der DFB-Coach schimpfte über die strikten Restriktionen der japanischen Gastgeber. "Wir waren kaserniert, eingesperrt, durften nicht auf die Straße gehen. Wir durften nur nach langem Hin und Her einen Balkon mal öffnen lassen. Da muss ich sagen: Da hätte ich gern mehr olympisches Flair gehabt", monierte Kuntz nach dem 1:1 gegen die Elfenbeinküste am Mittwoch, wodurch das DFB-Team als Gruppendritter das Viertelfinale verpasst hatte.

